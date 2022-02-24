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Відділення «Укрпошти» не працюватимуть протягом 24 лютого, далі - по ситуації

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 380 Коментарів: 1

  

Поштовий оператор уважно стежить за ситуацією та за потреби розгортатиме наземні шляхи доставки

У зв’язку з введенням воєнного стану відділення Укрпошти не будуть працювати 24 лютого, повідомляє Укрпошта на своїй Facebook-сторінці.

«Як тільки ситуація дозволить, ми одразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати. Наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень. Стежимо за ситуацією і за потреби будемо розгортати наземні шляхи доставки», - йдеться у повідомленні.

Поштовий оператор уважно стежить за ситуацією та за потреби розгортатиме наземні шляхи доставки.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Укрпошта посилки зв'язок
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Коментарі: 1

207
mefisto:
Сьогодні, 12:21

а что пенсии самолетами по райцентрам возили ? Самых слабых - пенсионеров решили оставить без пенсии (денег на существование)?


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