Відділення «Укрпошти» не працюватимуть протягом 24 лютого, далі - по ситуації

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 380 Коментарів: 1

Поштовий оператор уважно стежить за ситуацією та за потреби розгортатиме наземні шляхи доставки

У зв’язку з введенням воєнного стану відділення Укрпошти не будуть працювати 24 лютого, повідомляє Укрпошта на своїй Facebook-сторінці.

«Як тільки ситуація дозволить, ми одразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати. Наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень. Стежимо за ситуацією і за потреби будемо розгортати наземні шляхи доставки», - йдеться у повідомленні.

Поштовий оператор уважно стежить за ситуацією та за потреби розгортатиме наземні шляхи доставки.