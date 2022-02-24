Відділення «Укрпошти» не працюватимуть протягом 24 лютого, далі - по ситуації

Поштовий оператор уважно стежить за ситуацією та за потреби розгортатиме наземні шляхи доставки
У зв’язку з введенням воєнного стану відділення Укрпошти не будуть працювати 24 лютого, повідомляє Укрпошта на своїй Facebook-сторінці.
«Як тільки ситуація дозволить, ми одразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати. Наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень. Стежимо за ситуацією і за потреби будемо розгортати наземні шляхи доставки», - йдеться у повідомленні.
Поштовий оператор уважно стежить за ситуацією та за потреби розгортатиме наземні шляхи доставки.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.