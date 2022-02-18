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Не декомунізували-2: палац культури у Крюкові позбудеться згадки про Котлова

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 670 Коментарів: 1

 

Питання підняли на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті діячів і подій

Палац культури і творчості (колишній палац культури імені Котлова) планують до кінця декомунізувати. Назву закладу в Крюкові офіційно змінив ще у 2020 році, а ось таблички залишилися зі старою назвою. Про це стало відомо на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті діячів і подій.

За словами заступниці начальника управління культури і туризму Кременчука Тетяна Чернової, на фасаді будівлі й досі залишається табличка із назвою «Палац культури ім. І.Ф.Котлова». 25.02.20 наказом Міністерства культури офіційно внесли зміни до перейменування палацу культури. Вже виготовлена і затверджена нова документація в регіональному відділенні Фонду державного майна України по будівлі культурної спадщини. Балансоутримувач, Крюківський вагонобудівний завод, має змінити таблички з новою назвою закладу, а також прибрати зображення у середині.

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Автор: Альона Душенко
Теги: декомунізація палац культури Крюків
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Коментарі: 1

105
1
D:
Сьогодні, 12:33

Народ! А начальник управления культуры и туризма  - это не из оперы начальника поддотдела "очистки" Шарикова??? До боли похожа "значимость"... И за наши налоги...


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