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Кременчук

У Кременчуці планували змінити меморіал «Вічно живим»

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 525

Питання розглянули на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті діячів і подій

На засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки у Кременчуці розглянули питання про зміни на меморіалі «Вічно живим». Пропонували розмістити меморіальні таблички, щоб увіковічнити пам'ять розстріляних у концтаборі №346 полковників Гончаренка І.Ф., Копачевського М.Н., Кошанського М.О на місці їх загибелі - меморіальному комплексі «Вічно живим».

Заступниця начальника управління культури і туризму Тетяна Чернова зауважила, що є «Книга пам’яті», де згадані імена понад 30 000 загиблих у концтаборах Кременчука. Коли зводили меморіал вирішили нікого не виокремлювати. Тому не вказувати конкретних прізвищ. 

Меморіал «Вічно живим» – цілісний комплекс, який не можна змінювати, тож відхилили пропозицію розміщувати таблицю з іменами загиблих.
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Автор: Альона Душенко
Теги: меморіал Вічно живим
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