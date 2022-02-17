У Кременчуці планували змінити меморіал «Вічно живим»

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Питання розглянули на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті діячів і подій

На засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки у Кременчуці розглянули питання про зміни на меморіалі «Вічно живим». Пропонували розмістити меморіальні таблички, щоб увіковічнити пам'ять розстріляних у концтаборі №346 полковників Гончаренка І.Ф., Копачевського М.Н., Кошанського М.О на місці їх загибелі - меморіальному комплексі «Вічно живим».

Заступниця начальника управління культури і туризму Тетяна Чернова зауважила, що є «Книга пам’яті», де згадані імена понад 30 000 загиблих у концтаборах Кременчука. Коли зводили меморіал вирішили нікого не виокремлювати. Тому не вказувати конкретних прізвищ.

Меморіал «Вічно живим» – цілісний комплекс, який не можна змінювати, тож відхилили пропозицію розміщувати таблицю з іменами загиблих.