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Недекомунізували: у Кременчуці радянський напис закриють рекламою

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 807 Коментарів: 2

 

Банер виготовлять за рахунок міського бюджету

На проспекті Свободи, 18 у Кременчуці на фасаді будинку й досі видніється напис «50-річчя Жовтня». Його планували закрити рекламним банером, проте охочих розмістити там рекламу не знайшлося. Про це розповів представник відділу контролю за благоустроєм Антон Ядров на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті діячів і подій.

Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко запропонував виготовити банер із соціальною рекламою за рахунок міського бюджету. Його пропозицію підтримали усі члени комісії.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: декомунізація реклама
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Коментарі: 2

104
1
D:
Сьогодні, 13:13

Ну, наконец то!!!! Вот это да! Вот это дело нужное! Сразу заживём по-новому !!! Сразу у всех прибавится!!! 


30 7
115
1
Вольвовод:
Сьогодні, 14:48

Введеную при Парашенке декоммунизацию нужно активно продвигать. Она отвлекает биомассу от цен за коммуналку))


2 0

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