Недекомунізували: у Кременчуці радянський напис закриють рекламою

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 807 Коментарів: 2

На проспекті Свободи, 18 у Кременчуці на фасаді будинку й досі видніється напис «50-річчя Жовтня». Його планували закрити рекламним банером, проте охочих розмістити там рекламу не знайшлося. Про це розповів представник відділу контролю за благоустроєм Антон Ядров на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті діячів і подій.

Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко запропонував виготовити банер із соціальною рекламою за рахунок міського бюджету. Його пропозицію підтримали усі члени комісії.