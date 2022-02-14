У Кременчуці помер АТОвець Сергій Галаєв

12 лютого у віці 46 років зупинилося серце АТОвця Сергія Сергійовича Галаєва. За інформацією пресслужби АТО.Соціальний супровід, Сергій мобілізований 21 травня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 №15 «Про часткову мобілізацію».
З 2015 року Сергій брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій».
У Сергія Галаєва залишились батько та дві сестри.
Поховання Сергія Галаєва планується 16 лютого.
Співчуття рідним та близьким.
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