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Кременчук, Воины света

У Кременчуці помер АТОвець Сергій Галаєв

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 887 Коментарів: 1

 

Прощання відбудеться 16 лютого

12 лютого у віці 46 років зупинилося серце АТОвця Сергія Сергійовича Галаєва. За інформацією пресслужби АТО.Соціальний супровід,  Сергій мобілізований 21 травня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 №15 «Про часткову мобілізацію».

З 2015 року Сергій брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій».

У Сергія Галаєва залишились батько та дві сестри.

Поховання Сергія Галаєва планується 16 лютого.

Співчуття рідним та близьким.

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Автор: Альона Душенко
Теги: АТОвці помер воины света
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