Кікбоксери з Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті Полтавської області

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 221

12 лютого у Гадячі відбувся чемпіонат Полтавської області з кікбоксингу Wako. Участь у змаганнях взяли двоє спортсменів з Кременчука - Олександр Лиман та Федір Сідов. Хлопці тренуються під керівництвом Юрія Пресіча.

Олксандр Лиман після тривалого простою без змагань показав яскраві бої і посів друге місце.

Федір Сідов у фінальному поєдинку вийшов проти чемпіона Європи. На жаль, наш спортсмен поступився всього в один бал. Трохи не вистачило до золотої медалі і посів почесне друге місце.