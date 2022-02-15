Кікбоксери з Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті Полтавської області

12 лютого у Гадячі відбувся чемпіонат Полтавської області з кікбоксингу Wako. Участь у змаганнях взяли двоє спортсменів з Кременчука - Олександр Лиман та Федір Сідов. Хлопці тренуються під керівництвом Юрія Пресіча.
Олксандр Лиман після тривалого простою без змагань показав яскраві бої і посів друге місце.
Федір Сідов у фінальному поєдинку вийшов проти чемпіона Європи. На жаль, наш спортсмен поступився всього в один бал. Трохи не вистачило до золотої медалі і посів почесне друге місце.
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