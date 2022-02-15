Спецпідрозділ бореться з продажем алкоголю в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 324 Коментарів: 1

11 лютого в Горішніх Плавнях поліція та нацгвардія вийшли на посилений режим патрулювання, повідомляє пресслужба поліції.

У патрулюванні беруть участь поліцейські батальйону поліції особливого призначення, нацгвардійці, ТОРівці та особовий склад поліції Горішніх Плавнів і Кременчуцького районного управління.

- Ми посилили безпеку у місті. Такі превентивні заходи ми проводимо в зв’язку з тим, що від місцевих мешканців надходять звернення щодо продажу алкоголю підліткам, порушень правил дорожнього руху водіями в нічний час та порушень тиші в спальних районах міста Горішні Плавні, – інформує Олександр Холондович, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького районного управління поліції.

За час патрулювання склали 6 адмінпротоколів за продаж алкоголю неповнолітнім, керування авто п’яними, розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Крім того відкрили кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин, підробкою документів на транспортний засіб тощо.