Спецпідрозділ бореться з продажем алкоголю в Горішніх Плавнях

11 лютого в Горішніх Плавнях поліція та нацгвардія вийшли на посилений режим патрулювання, повідомляє пресслужба поліції.
У патрулюванні беруть участь поліцейські батальйону поліції особливого призначення, нацгвардійці, ТОРівці та особовий склад поліції Горішніх Плавнів і Кременчуцького районного управління.
За час патрулювання склали 6 адмінпротоколів за продаж алкоголю неповнолітнім, керування авто п’яними, розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Крім того відкрили кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин, підробкою документів на транспортний засіб тощо.
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