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Спецпідрозділ бореться з продажем алкоголю в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 324 Коментарів: 1

  

МВС Полтавщини розпочали посилене патрулювання міста

11 лютого в Горішніх Плавнях поліція та нацгвардія вийшли на посилений режим патрулювання, повідомляє пресслужба поліції.

У патрулюванні беруть участь поліцейські  батальйону поліції особливого призначення, нацгвардійці, ТОРівці та особовий склад поліції Горішніх Плавнів і Кременчуцького районного управління.

- Ми посилили безпеку у місті. Такі превентивні заходи ми проводимо в зв’язку з тим, що від місцевих мешканців надходять звернення щодо продажу алкоголю підліткам, порушень правил дорожнього руху водіями в нічний час та порушень тиші в спальних районах міста Горішні Плавні, – інформує Олександр Холондович, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького районного управління поліції.

За час патрулювання склали 6 адмінпротоколів за продаж алкоголю неповнолітнім, керування авто п’яними, розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Крім того відкрили кримінальні правопорушення, пов’язані  з незаконним обігом наркотичних речовин, підробкою документів на транспортний засіб тощо.

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: патрульні поліція нацгвардія Горішні Плавні
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Коментарі: 1

143
Sanay:
Сьогодні, 08:39

Ой гарно, надіюсь акція на постійній основі?


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