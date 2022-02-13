У мерії Кременчука розповіли, що роблять з порушниками мовного закону

Минулого тижня до мерії Кременчука звернувся Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Інформацію на засіданні виконкому підтвердив керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов.
Начальник управління контролю за станом благоустрою Володимир Окунь розповів, що роблять із порушниками закону.
Нагадаємо, що після Революції Гідності у Кременчуці реклама масово почала переходжити на українську мову. Влинули як рішення мерії так і дії невідомих активістів.
Ми звернулися до читачів ТЪ із проханням знайти рекламу у Кременчуці, яка порушує законодавство. За три дні нам надійшов лише один лист про рекламу в районі зупинки Водоканалу. Магазин на електронному табло подавав інформацію українською, проте речі писав російською, не дублюючи державною мовою (на фото вище).