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У мерії Кременчука розповіли, що роблять з порушниками мовного закону

Сьогодні, 18:44 Переглядів: 353

 Мовний патруль пішов у розвідку

Минулого тижня до мерії Кременчука звернувся Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Інформацію на засіданні виконкому підтвердив  керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов.

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- Руслан Васильович бачив цю інформацію… Володимир Валентинович (керівник управління контролю за станом благоустрою Володимир Окунь – ред.) моніторить всю інформацію, - сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький, який схоже вперше почув про лист уповноваженого із захисту державної мови.

Начальник управління контролю за станом благоустрою Володимир Окунь розповів, що роблять із порушниками закону.

- Якщо мова не державна і на неї немає дозволу, тоді ми її подаємо на демонтаж згідно чинного законодавства, - зауважив Володимир Окунь.

Нагадаємо, що після Революції Гідності у Кременчуці реклама масово почала переходжити на українську мову. Влинули як рішення мерії так і дії невідомих активістів. 

Ми звернулися до читачів ТЪ із проханням знайти рекламу у Кременчуці, яка порушує законодавство. За три дні нам надійшов лише один лист про рекламу в районі зупинки Водоканалу. Магазин на електронному табло подавав інформацію українською, проте речі писав російською, не дублюючи державною мовою (на фото вище). 

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Автор: Альона Душенко
Теги: мовний патруль мова реклама Кремінь
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