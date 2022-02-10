Через коронавірус померла невакцинована 72-річна кременчужанка

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Сьогодні, 10 лютого, в Кременчуці зареєстрували 252 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 149 жінок віком від 18 до 84 років, 91 чоловік віком від 23 до 86 років, 11 дітей віком від 1 до 17 років та дитина першого року життя. Із них 235 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще 17 - в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 139 пацієнтів.

Одужали 44 кременчужанина.

На жаль, померла невакцинована 72-річна жінка.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 21 157 випадків хвороби: одужало 17 990, померло 685.