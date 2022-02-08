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Техніка під прикриттям: кременчужан кличуть сплести сітку «Весна» для «Чорних запорожців»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 201 Коментарів: 1

 

Всіх охочих чекають у приміщенні громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук»

Кременчужан кличуть плести маскувальні сітки у приміщенні громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук» (вул. Миколаївська, 1А).

- Чергові слова вдячності разом із фотозвітами знову прилинули павучкам Майдану від наших бійців. Техніка під прикриттям. А павучки приступили вже до нового замовлення – «Весна» для Чорних Запорожців. Замовлення велике, тому звертаємось до всіх, хто не втомився від війни - наші воїни потребують оберегів у вигляді маскувальних сіток. Потрібні руки, як для нарізання стрічок (це можливо робити навіть і у себе дома), так і для плетіння маскувальних сіток, - розповів волонтер Леонід Харченко.

Телефон для довідок 096-980-02-59 та 066-600-83-07. Потрібні руки для нарізання стрічок та плетіння сіток.

Також Леонід Харченко додав, що павербанки приступили на службу у підрозділи 54, 95 та 24 бригад. Вдячність від воїнів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога військові маскувальні сітки
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Коментарі: 1

143
Oleg Olimp:
Сьогодні, 16:06

Куди витрачаються гроші які виділяє мерія  хай краще Харченко відзвітує перед ветеранською спільнотою


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