Техніка під прикриттям: кременчужан кличуть сплести сітку «Весна» для «Чорних запорожців»

Кременчужан кличуть плести маскувальні сітки у приміщенні громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук» (вул. Миколаївська, 1А).
Телефон для довідок 096-980-02-59 та 066-600-83-07. Потрібні руки для нарізання стрічок та плетіння сіток.
Також Леонід Харченко додав, що павербанки приступили на службу у підрозділи 54, 95 та 24 бригад. Вдячність від воїнів.
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