Знайшли жінку, яка залишила хвору 5-річну доньку одну в хаті: вона каже, що кається

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 387

7 лютого в одному із сіл Білоцерківської територіальної громади Миргородського району 41-річна жінка залишила 5-річну дитину вдома одну. Її виявив поліцейський офіцер громади разом із представниками органу місцевого самоврядування та фахівцями служби у справах дітей, повідомляє пресслужба поліції.

- 41-річна матір з дитиною переїхали до нашої громади з Лубенського району не так давно. Вона отримала будинок у безоплатне користування від місцевих жителів, а також соціальну підтримку від громади. Кілька діб тому їй виділили дрова для пічного опалення. Сьогодні, 7 лютого, ми комісійно хотіли пересвідчитися, що у маленької родини є все необхідне для зимування та належні умови для виховання малолітньої дитини. Але двері комісії не відчинили. А у вікні будинку ми побачили змарнілу п’ятирічну дівчинку. Поспілкувалися з дитиною та сусідами й зрозуміли, що жінка не з’являлася вдома вже кілька діб, - інформує поліцейський офіцер Білоцерківської тергромади Євгеній Фененко.

Правоохоронець зауважив, що крім факту залишення дитини у холодній хаті без догляду, фахівці виявили у неї ще й гостру респіраторну вірусну інфекцію. Дівчинку доставили на лікування до Великобагачанської лікарні. Нині вона під наглядом педіатрів.

- Наразі, жінку вже знайшли, вона поїхала до Києва. З нею провели бесіду, та будуть застосовані дії, передбачені в даному випадку. Жінка кається, - повідомив редакції ТЪ речник нацполіції Полтавщини Юрій Сулаєв.