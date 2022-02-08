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Кременчук, Освіта

У мерії обіцяють відремонтувати «Орхідею» протягом твох тижнів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 644

Вчергове обговорювати, чому у Кременчуці відбувається реорганізація об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання

7 лютого на засіданні виконкому кременчужанка Юлія запитала міського голову Віталія Малецького, чому з клубу «Прометей» на Третьому Занасипі вже вивезли усі речі, адже він давав слово, що заклад працюватиме, поки не відремонтують клуб «Орхідея».

На це мер відповів, що педагогів та вихованців переводять з «Прометею», де було два невеликі приміщення, в «Орхідею», де більші приміщення з пластиковими вікнами (там зараз дійсно роблять ремонт). Віталій Малецький пообіцяв, що ремонт завершиться протягом двох тижнів.

Також вкотре обговорювати рішення міської влади реорганізувати ОДЮК за місцем проживання. Кременчужани почали питати, чому перед об'єднанням клубів не провели моніторинг, щоб дізнатися, як їх відвідують діти.

Але віцемерка Ольга Усанова заперечила і заявила, що такий моніторинг йде з 2019 року. У Кременчуці є платформа, де розміщена інформація про всі гуртки та секції, які акредитовані у нашому місті і працюють у сфері позашкільної освіти. Кожній дитині видають сертифікат на отримання позашкільної освіти. І коли дитина приходить до гуртка чи секції, працівники комунальних закладів сканують її сертифікат, тож відомо про обсяг відвідування усіх клубів. Тож перш ніж приймати рішення про реорганізацію ОДЮК, взяли трирічний аналіз відвідування гуртків і зробили висновки.

Втім, на сайт кременчуцького позашкілля за посиланням nonformaleducation.org.ua нам зайти не вдалося, він просто не працює.

Посилання на сайт позашкільної освіти на сертифікаті
Посилання на сайт позашкільної освіти на сертифікаті
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ОДЮК реорганізація клуби гурток позашкільна освіта
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