Двоє кременчужан сьогодні померли через коронавірус

Сьогодні, 18:56 Переглядів: 768

Один з них був вакцинований

Сьогодні, 5 лютого, в Кременчуці зареєстрували 49 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 26 жінок віком від 24 до 74 років, 19 чоловіків віком від 24 до 77 років, 3 дитини віком від 2 до 17 років та 7-місячне немовля.

Із них 43 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 6 - в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 121 пацієнт.

Одужало 4 кременчужанина.

На жаль, 66-річний та 77-річний чоловіки померли. Один з них був вакцинований.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 20 326 випадків хвороби: одужало 17 823, померло 682.