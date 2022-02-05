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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Хокеїсти «Кременчука» без проблем долали «щук»

Сьогодні, 17:42 Переглядів: 447

 

Сьогодні, 5 лютого, хокеїсти «Кременчука» завдали у Херсоні «Дніпру» поразки - 4:1. Після четвертої перемоги поспіль кременчужани набрали 36 очок після 23 ігор та посідають другу сходинку в турнірній таблиці.

«Дніпро» (Херсон) – «Кременчук» - 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)

Шайби: 0:1 – Савченко (Ворона, Созонов), 04:22. 0:2 – Серанов, 22:00. 0:3 – Горлушко (Созонов, Ворона, більш.), 31:27. 0:4 – Денискін (Григорян, Дубінін), 36:19. 1:4 – Попов, 57:45.

«Дніпро»: Захарченко; Голубич - Горечишніков, Саврицький - Ратушний, Панков - Павлов, Будько; Попов -Сергєєв-Колобов, Кирющенков - Хамматов - Бондаренко, Тищенко - Бандуркін - М.Дворник, Русаков, Булах. Тренер - Віктор Богатирьов.

«Кременчук»: Боярчук; Матусевич - Григорян, Серанов - Созонов, Хришпенц - Т.Савицький, Сенік, Толстушко; Коробов - Дубінін - Денискін, Ворона - Забавін - Кошелев, Грицьких - Юшков - Савченко, Горлушко, Гриценко. Тренер - Олександр Савицький.

Кидки: 25 (7+11+7) – 33 (12+13+8).
Штраф: 8 (2+4+2) – 4 (0+0+4).

Перевага другої команди УХЛ «Кременчука» над третьою командою ліги «Дніпром» виявилася вражаючою. Підопічні Олександра Савицького за всіма статтями переграли херсонських «щук», чотири рази засмутивши суперника і дозволивши господарям відзначитися лише одного разу під завісу зустрічі за допомогою невеликого рикошету.

… А все почалося після того, як тон атакуючим діям гостей завдала зв'язка українських збірників: Ворона — Савченко, після чого Едуард Захарченко вперше у грі капітулював. Протягом першої частини матчу гості, висловлюючись хокейною термінологією, вигравали «ковзан»: були зосередженими, краще рухалися і швидше приймали рішення. У сукупності ці фактори і допомогли «Кременчуку» зробити вирішальний ривок у другому періоді, після якого на табло арени «Фаворит» спалахнули цифри – 4:0. Варто відзначити, що класну шайбу у кременчужан закинув кистьовим кидком Єгор Серанов, а також черговий гол Андрія Денискіна. Лідер атак «Кременчука» відзначився вже у сьомому матчі поспіль, закинувши в цих зустрічах - 10 шайб!

«Дніпро» без шансів капітулював на своєму льоду, а бадьорий «Кременчук» продовжив гонитву за «Соколом» у боротьбі за лідерство УХЛ.

Турнірна таблиця

 

Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Спасибі за привітання, старалися. Найголовніший момент, який у нас трішки шкутильгає в останніх іграх – це концентрація від першої до останньої секунди. Тому налаштовували хлопців бути зібраними скрізь, але як бачите все одно не вийшло – пропустили образливий гол наприкінці матчу. Усі знають свої помилки, тому попрацюємо та постараємося їх більше не допускати.

Ще найголовніше, щоб хлопці не боялися створювати та забивати голи, бо є моменти, коли невпевнено і не так гостро діють в атаці, як хотілося б. Попросили сьогодні на це звернути увагу. Загалом вдалося забити гарні голи в такій наполегливій грі, впоралися із завданням. Молодці хлопці сьогодні.

- Наступний матч 12 лютого о 18:00 «Кременчук» зіграє із принциповим суперником у столичному Палаці Спорту із «Соколом». Чи були вже думки про гру в Києві?

- У нас зараз великі паузи, останню гру зіграли тиждень тому, тому постійно кажемо гравцям, що матчів залишилося не так і багато, тому в кожному поєдинку, тренуванні та вправах у ній, ми повинні віддаватися повністю і готуватися. Щодо «Сокола», то у нас сьогодні була гра в Херсоні і ніхто нічого не думав.

Наставник «Дніпра» Віктор Богатирьов: 

- Не можна сказати, що ми не мали моментів - вони були, але реалізація нас підвела. Крім того, у будь-якому поєдинку потрібно діяти цілісно всі 60 хвилин, а не епізодами. Через це втрачаємо концентрацію та пропускаємо шайби. Можливо, хтось у наших лавах порахував, що можна півсили обіграти одного з лідерів УХЛ?! Але ж так не буває!

Попереду у нас пауза у чемпіонаті — є час попрацювати та покращити свою реалізацію гольових моментів.

Нагадаємо, що кременчуцька команда свій наступний поєдинок проведе якраз у Києві проти «Сокола». Мега-матч УХЛ відбудеться 12 лютого у Палаці спорту. Початок – о 18.00.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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