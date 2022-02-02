«Кремінь» вийшов у наступний етап «Зимового Кубку ДЮФЛУ-2022»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 225

Цими вихідними вихованці Олександра Зозулі МФК «Кремінь» 2006 зіграли у першому етапі «Зимового Кубку ДЮФЛУ-2022». У групі наші футболісти зіграли з ДЮСШ Ворскла (Полтава), Молодь U-15 (Полтава) та КДЮСШ Чемпіон U-15 (Київ). В запеклих протистояннях, борючись із замерзлим полем, «Кремінь» у Полтаві переміг «Молодь» U-15 з рахунком – 3:0 та мінімально здолав «Чемпіон» - 1:0.

«Кремінь» разом з «Ворсклою» вийшли до наступного етапу «Зимового Кубку ДЮФЛУ-2022».

Другий етап змагань триватиме з 4 до 6 лютого, де візьмуть участь 32 команди. Ці змагання стануть підготовкою наших футболістів до весняної частини Дитячо-юнацької футбольної ліги.

Також у п'ятницю, 11 лютого, вихованці Олександра Янковського «Кремінь» 2005, вирушають до Полтави. Наші хлопці зіграють у «Зимовому Кубку ДЮФЛУ-2022». У групі «Кремінь» зіграє з полтавською «Ворсклою» та «Молоддю», а також СДЮШОР Черкаси.