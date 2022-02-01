На Полтавщині розшукують «Кращого менеджера громадських бюджетів»

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Від сьогодні, 1 лютого, розпочався прийом заявок на конкурс «Кращий менеджер громадських бюджетів. Полтавщина» 2022 року. Конкурс проводиться в межах обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2021–2023 роки» та спрямований на популяризацію громадських проектних ініціатив, започаткованих обласною радою. Його метою є привернення уваги суспільства до важливості залучення додаткових ресурсів для розвитку громад шляхом участі в Громадських бюджетах Полтавщини та ролі проєктних менеджерів у цих процесах.

У Конкурсі можуть брати участь повнолітні особи, які проживають на території Полтавської області та мають особисті заслуги у розвитку територіальних громад області, зокрема у залученні додаткових ресурсів для вирішення питань соціально-економічного, екологічного та культурного розвитку територій в рамках реалізації Бюджету участі Полтавської області, Шкільного громадського бюджету Полтавської області, конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області.

Заявка на участь у конкурсі подається з 1 лютого до 10 лютого самостійно конкурсантом через інформаційно-комунікаційну систему «SMART REGION Полтавської області» за посиланням.