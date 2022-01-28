Де в Кременчуці відключатимуть світло 29 січня: адреси

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 610

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 29 січня в Кременчуці відбудуться тимчасові ввідключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: