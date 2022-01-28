Де в Кременчуці відключатимуть світло 29 січня: адреси
Сьогодні, 19:00
Переглядів: 610
Причина - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 29 січня в Кременчуці відбудуться тимчасові ввідключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Житлобудівна;
- вул. Вагонна;
- вул. Кохнівська;
- вул. Зої Космодемьянської;
- вул. Гетьмана Полуботка;
- вул. Котляревського;
- вул. Кавалерійська;
- вул. Остапа Вишні;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Сергія Єфремова;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Тіниста;
- вул. Олександрійська;
- пров. Транспортний;
- вул. Шкільний;
- пров. Дмитра Демидюка;
- пров. Тесленка;
- пров. Житлобудівний;
- пров. Деповський;
- пров. Межовий;
- пр. Житлобудівний;
- 1-й пр. Кохнівський;
- 2-й пр. Кохнівський;
- 3-й пр. Кохнівський;
- 1-й туп. Парковий;
- 2-й туп. Парковий.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.