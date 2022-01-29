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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчужани у когорті кращих боксерів Полтавщини

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 235

 

Вітаємо наших спортсменів

У Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з боксу серед юніорів та юніорок (2006-2007 р.н.), молоді-чоловіків та молоді-жінок (2004-2005 р.н.). Змагання проходили на базі Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи №4. У змаганнях, які проходили з 20 до 22 січня, брали участь 94 боксери.

Чемпіонами стали 9 кременчужан:

  • юніори: Микита Семенов (60 кг, СДЮШОР), Руслан Кобилка (63 кг, спортивний ліцей), Едуард Вінніченко (80 кг, спортивний ліцей), Дмитро Новосел (80+кг, «Колос»)
  • молодь-чоловіки: Андрій Ульянов (57 кг, СДЮШОР), Ігор Компанець (67 кг, СДЮШОР), Ілля Жежель (71 кг, «Колос»), Іван Кошкалда (86 кг, СДЮШОР), Руслан Артищенко (92 кг, СДЮШОР)
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Федерація боксу України
Теги: бокс
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