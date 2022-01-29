Кременчужани у когорті кращих боксерів Полтавщини

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У Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з боксу серед юніорів та юніорок (2006-2007 р.н.), молоді-чоловіків та молоді-жінок (2004-2005 р.н.). Змагання проходили на базі Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи №4. У змаганнях, які проходили з 20 до 22 січня, брали участь 94 боксери.

Чемпіонами стали 9 кременчужан: