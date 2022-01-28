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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці відбувся відкритий чемпіонат з кікбоксингу WAKO

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 322

 

Вітаємо наших спортсменів

22 січня у Кременчуці відбувся відкритий чемпіонат КДЮСШ «Авангард» з кікбоксингу WAKO. За словами тренера Сергія Леоненка, участь у змаганнях взяли близько 70 спортсменів з трьох областей України: Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської.

У запеклій боротьбі наші спортсмени здобули 12 золотих, 8 срібних та три бронзові нагороди:

  • 1 місце завоювали Олександр Шимків, Влад Ясинський, Володимир Пилипенко, Микита Селеванов, Максим Селеванов, Ілля Проскурня, Данило Сидик, Кирило Щуренко, Данило Наливка, Максим Похилий, Данило Шалаєв, Денис Яковенко;
  • 2 місце здобули Євген Черненко, Максим Новгородський, Данило Фесенко, Тимур Осипов, Данило Самофалов, Данило Гарькавенко, Артем Кучеренко, Олександр Алексєєв;
  • 3 місце посіли Кирило Волков та Іван Павлеченко.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Сергій Леоненко
Теги: кікбоксинг
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