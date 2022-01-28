У Кременчуці відбувся відкритий чемпіонат з кікбоксингу WAKO

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22 січня у Кременчуці відбувся відкритий чемпіонат КДЮСШ «Авангард» з кікбоксингу WAKO. За словами тренера Сергія Леоненка, участь у змаганнях взяли близько 70 спортсменів з трьох областей України: Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської.

У запеклій боротьбі наші спортсмени здобули 12 золотих, 8 срібних та три бронзові нагороди: