У Кременчуці відбувся відкритий чемпіонат з кікбоксингу WAKO
Сьогодні, 14:04
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Вітаємо наших спортсменів
22 січня у Кременчуці відбувся відкритий чемпіонат КДЮСШ «Авангард» з кікбоксингу WAKO. За словами тренера Сергія Леоненка, участь у змаганнях взяли близько 70 спортсменів з трьох областей України: Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської.
У запеклій боротьбі наші спортсмени здобули 12 золотих, 8 срібних та три бронзові нагороди:
- 1 місце завоювали Олександр Шимків, Влад Ясинський, Володимир Пилипенко, Микита Селеванов, Максим Селеванов, Ілля Проскурня, Данило Сидик, Кирило Щуренко, Данило Наливка, Максим Похилий, Данило Шалаєв, Денис Яковенко;
- 2 місце здобули Євген Черненко, Максим Новгородський, Данило Фесенко, Тимур Осипов, Данило Самофалов, Данило Гарькавенко, Артем Кучеренко, Олександр Алексєєв;
- 3 місце посіли Кирило Волков та Іван Павлеченко.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Сергій Леоненко
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