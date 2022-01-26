1
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Кременчук, Освіта, Полтавщина

Студентка Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка перемогла у конкурсі

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 611

 

Трійка кращих студентів-громадських діячів буде представляти Полтавщину у фіналі всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України»

На Полтавщині визначили кращих студентів-громадських діячів 2020/2022. Перше місце розділили Анна Дерев’янко з Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка та Надія Кобелецька (Семеренко) з Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

За повідомленням «Студреспубліки Полтава» у Facebook, друге місце посіла Яна Ющенко з Полтавського державного медичного університету, а третє - Данііл Єфімчук з Полтавського державного медичного університету.

Номінантами й номінантками стали:

  • Єгор Важничий - Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
  • Анастасія Лук’янчик - Полтавський університет економіки і торгівлі;
  • Юлія Лисенко - Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
  • Таміла Ширай - Коледж нафти і газу Національного університету імені Юрія Кондратюка; НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Трійка кращих студентів-громадських діячів буде представляти Полтавщину у фіналі всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України».

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: студенти конкурс
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх