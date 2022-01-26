Студентка Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка перемогла у конкурсі

Трійка кращих студентів-громадських діячів буде представляти Полтавщину у фіналі всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України»
На Полтавщині визначили кращих студентів-громадських діячів 2020/2022. Перше місце розділили Анна Дерев’янко з Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка та Надія Кобелецька (Семеренко) з Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».
За повідомленням «Студреспубліки Полтава» у Facebook, друге місце посіла Яна Ющенко з Полтавського державного медичного університету, а третє - Данііл Єфімчук з Полтавського державного медичного університету.
Номінантами й номінантками стали:
Трійка кращих студентів-громадських діячів буде представляти Полтавщину у фіналі всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України».
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