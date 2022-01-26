Студентка Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка перемогла у конкурсі

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 611

Трійка кращих студентів-громадських діячів буде представляти Полтавщину у фіналі всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України»

На Полтавщині визначили кращих студентів-громадських діячів 2020/2022. Перше місце розділили Анна Дерев’янко з Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка та Надія Кобелецька (Семеренко) з Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

За повідомленням «Студреспубліки Полтава» у Facebook, друге місце посіла Яна Ющенко з Полтавського державного медичного університету, а третє - Данііл Єфімчук з Полтавського державного медичного університету.

Номінантами й номінантками стали:

Єгор Важничий - Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Анастасія Лук’янчик - Полтавський університет економіки і торгівлі;

Юлія Лисенко - Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Таміла Ширай - Коледж нафти і газу Національного університету імені Юрія Кондратюка; НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Трійка кращих студентів-громадських діячів буде представляти Полтавщину у фіналі всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України».