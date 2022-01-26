У пожежі на вулиці Якова Петруся вогонь з прибудови розповсюдився на дах будинку

25 січня о 18.17 на вулиці Якова Петруся загорілася господарча прибудова до житлового будинку, а потім полум'я розповсюдилося на дах самого будинку. Про це повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.
Семеро рятувальників прибули на виклик за дві хвилини, а о 19.22 загасили пожежу. У вогні згоріла шиферна покрівля господарчої прибудови на площі 6 кв. м, а також покрівля житлового будинку на площі 2 кв. м.
Причина пожежі встановлюється. На місці події приїжджала оперативно-слідча група та карета «швидкої».
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