У пожежі на вулиці Якова Петруся вогонь з прибудови розповсюдився на дах будинку

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 738

25 січня о 18.17 на вулиці Якова Петруся загорілася господарча прибудова до житлового будинку, а потім полум'я розповсюдилося на дах самого будинку. Про це повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

Семеро рятувальників прибули на виклик за дві хвилини, а о 19.22 загасили пожежу. У вогні згоріла шиферна покрівля господарчої прибудови на площі 6 кв. м, а також покрівля житлового будинку на площі 2 кв. м.

Причина пожежі встановлюється. На місці події приїжджала оперативно-слідча група та карета «швидкої».