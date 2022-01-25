На Молодіжному мешканці кількох будинків залишилися без гарячої води

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 583 Коментарів: 2

Причиною називають заміну транзитного трубопроводу гарячого водопостачання у будинку №24 по вул. Володимира Великого.

У КП «Теплоенерго» повідомили, що 25 січня з 10.24 відсутня гаряча вода за адресами:

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