1
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Кременчук

На Молодіжному мешканці кількох будинків залишилися без гарячої води

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 583 Коментарів: 2

 

Причина - заміна транзитного трубопроводу гарячого водопостачання

У КП «Теплоенерго» повідомили, що 25 січня з 10.24 відсутня гаряча вода за адресами:

  • вул. Володимира Великого, 24, 30, 32, 34;
  • вул. Тараса Бульби, 1/22, 3.

Причиною називають заміну транзитного трубопроводу гарячого водопостачання у будинку №24 по вул. Володимира Великого.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: гаряча вода трубопровод заміна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

222
stronzo:
Сьогодні, 11:01

По месяцу (минимум) каждый год отрубают горячку. За последние 10 лет уже можно было всю транзитку в городе заменить, ну это если не имитировать работу.


4 0
1 299
antikola:
Сьогодні, 12:39

Бойлер в экономрежиме. За электроэнергию за всё с бойлером плачу 150 грн. ( ЕЛЕКТРОЕН-Я 101.000К/ч 1.44000 0 134.64 0.00 0.00 134.64 134.64

№ лiч.зона 1, з пок. 2040.000 по 2126.000 = 86.000

№ лiч.зона 2, з пок. 460.000 по 475.000 = 15.000

* по тарифу Зона1: 1.4400 - 86 кВт/г; Зона2: 0.7200 - 15 кВт/г. ) Максимум. До этого платили за 4 куба горяченькой..... Еще бы от отопления откреститься. ИТП думаю будет в разы выгоднее. Напрямую газ покупать у нафтогаза и греть дом. Никаких потерь, никаких манипуляций с тарифами. Куча посредников мимо кассы было бы. 


2 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх