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Кременчук, Бізнес/Робота, Полтавщина

Кременчуцьких підприємців закликають взяти участь в міжнарожній конференції

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 257

 

Мета конференції - презентація потенціалу Полтавщини в сфері виробництва харчової і сільськогосподарської продукції, пошук можливостей виходу ринок КНР та реалізація спільних проєктів

Підприємців Полтавщини запрошують до участі в онлайн-конференції «Україна - Китай. Регіональне співробітництво. Нові шляхи розвитку». Під час заходу виробники харчової і сільськогосподарської продукції зможуть представити своє підприємство.

Мета конференції - презентація потенціалу Полтавської області в сфері виробництва харчової і сільськогосподарської продукції, пошук можливостей виходу ринок КНР та реалізація спільних проєктів щодо складання та транзиту китайських товарів до Європи та продажу їх в Україні.

До участі в онлайн-конференції запрошують також підприємства із знаннями ринкового сегмента, наявністю досвіду та виробничих потужностей, які мають конкретні пропозиції для створення спільного бізнесу зі складання/комплектації продукції в Полтавській області для подальшого експорту до країн ЄС.

Щоб взяти участь у конференції, необхідно підготувати презентацію про діяльність підприємства, надати пропозиції щодо співпраці з китайськими партнерами та заповнити форму до 31 січня 2022 року.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Китай конференція підприємства
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