Вакцинація від COVID-19: хто може викликати мобільну бригаду і як це зробити

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 313 Коментарів: 1

Мобільні бригади працюють там, де нема доступу до стаціонарних пунктів щеплень, виїжджають до громадян, які не можуть самостійно пересуватися, до організованих колективів та окремих професійних груп

В Україні триває вакцинація від COVID-19, і на даний момент існує кілька варіантів, як і де зробити щеплення. Можна звернутися до центру вакцинації, до пункту вакцинації при медичному закладі - або викликати мобільну бригаду.

Мобільні бригади працюють там, де доступ до стаціонарних пунктів щеплень є ускладненим або неможливим. Також вони вакцинують громадян, які через стан здоров’я не можуть самостійно пересуватися, організовані колективи з понад 100 охочими вакцинуватися та окремі професійні групи, як-от медиків, освітян, соціальних працівників чи військових, працівників структур державної безпеки.

Як можна викликати мобільну бригаду додому

Якщо ви чи ваша близька людина не можете самостійно пересуватися, ви можете залишити заявку на приїзд мобільної бригади додому за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 чи через вашого сімейного лікаря.

Вашу заявку зареєструють та, коли складуть графік виїздів мобільних бригад, вам зателефонують та повідомлять дату та час її приїзду.

Регіональні координатори з вакцинації складають графіки виїздів мобільних бригад так, щоб за один виїзд вони могли вакцинувати декілька маломобільних осіб. Тому вам, можливо, треба буде почекати її приїзду декілька тижнів, коли збереться достатня кількість охочих вакцинуватися вдома у вашому районі чи населеному пункті.

Як записати свій робочий колектив на щеплення мобільною бригадою

Якщо ви працівник сфери охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, військовий, працівник державних органів влади чи структур безпеки, зверніться до вашого роботодавця, щоб він сконтактував із регіональним координатором і вас вакцинували за місцем роботи. Або подзвоніть на гарячу лінію МОЗ і вас зорієнтують, до кого можна звернутися в вашому регіоні.

Якщо ви працюєте в іншій сфері, спочатку треба визначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації, який складе поіменні списки працівників, охочих вакцинуватися. Таких людей має бути не менше 100.

Потім можна залишити заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації у контакт-центрі МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Коли підійде час вакцинації колективу, вам зателефонують та повідомлять усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

Як мобільну бригаду з вакцинації можна викликати в громади

Зібрати список охочих вакцинуватися та запросити до себе мобільну бригаду можуть також представники окремих громад, в яких немає пунктів чи центрів вакцинації від COVID-19, а також ті ОТГ, де відсоток охоплення щепленнями серед людей віком 60+ нижчий за 30%.

Міністерство охорони здоров’я планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які будуть пересуватися по селах, щоб місцеві мешканці мали доступ до щеплень.

Для того, щоб вакцинальна бригада приїхала саме до вашої громади, необхідно зібрати список охочих вакцинуватися та подати відповідну заявку до обласних департаментів та управлінь охорони здоров’я.

Ті передадуть цю заявку регіональним координаторам з вакцинації. Координатори сконтактують із представниками громади, щоб домовитися, коли і в якому форматі проводитиметься вакцинація мешканців. Можна запросити усіх охочих щепитися до сільради чи школи. Якщо в громаді багато літніх людей, яким вже важко пересуватися, мобільна бригада їздитиме від дверей до дверей та вакцинуватиме їх вдома.

Якою вакциною щеплять мобільні бригади

Для вакцинації окремих маломобільних громадян із дотриманням усіх правил безпеки можна використовувати лише вакцини в однодозних флаконах. В Україні такою вакциною є CoronaVac від Sinovac Biotech. Це інактивована вакцина.

Так само цю вакцину можна використовувати і для бустерної дози.

Якщо мобільні бригади щеплять групу людей, наприклад у будинку для літніх людей або організовані колективи, то вони можуть використовувати будь-яку наявну в них антиковідну вакцину.