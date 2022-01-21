21 січня від ускладнень коронавірусу помер 88-річний чоловік

Вчора, 21:52 Переглядів: 387

21 січня в місті зареєстрували 52 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 31 жінка віком від 18 до 71 року та 21 чоловік віком від 23 до 75 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 49 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, три – лікуються в інфекційному шпиталі, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 64 людини. За добу одужали 42 пацієнти.

На жаль, помер чоловік 88 років, не вакцинований.

Загалом у Кременчуці налічують 18 576 хворих, одужало 17 628, померло 668.