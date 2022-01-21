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Кременчук, Коронавірус / Карантин

21 січня від ускладнень коронавірусу помер 88-річний чоловік

Вчора, 21:52 Переглядів: 387

 

За добу захворіло 52 людини, а одужало 42

21 січня в місті зареєстрували 52 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 31 жінка віком від 18 до 71 року та 21 чоловік віком від 23 до 75 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 49 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, три – лікуються в інфекційному шпиталі, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 64 людини. За добу одужали 42 пацієнти.

На жаль, помер чоловік 88 років, не вакцинований.

Загалом у Кременчуці налічують 18 576 хворих, одужало 17 628, померло 668.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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