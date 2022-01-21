Де в Кременчуці відключатимуть світло 22 січня: адреси

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 450

«Полтаваобленерго» попередило кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться 22 січня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: