Де в Кременчуці відключатимуть світло 22 січня: адреси
Сьогодні, 18:03
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Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попередило кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться 22 січня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Житлобудівна;
- вул. Вагонна;
- вул. Кохнівська;
- вул. Переяслівська, 83-116;
- вул. Сумська;
- вул. Підгірна;
- вул. Піщана;
- вул. Хорольська;
- вул. Кріворудна;
- вул. Сєдова;
- вул. Раїси Кириченко;
- пров. Нечая;
- пров. Сєдова;
- пров. Бригадний;
- пров. Піщаний;
- пров. Житлобудівний;
- пров. Деповський;
- пров. Межовий;
- пр. Житлобудівний;
- 1-й пр. Кохнівський;
- 2-й пр. Кохнівський;
- 3-й пр. Кохнівський;
- 1-й туп. Парковий;
- 2-й туп. Парковий.
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