Слідом за основною командою на карантин пішла молодіжка ХК «Кременчук»

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 325

Матчі перенесуть на інший час

Молодіжна хокейна команда «Кременчук» не зіграє на виїзді 22-23 січня. Наші гравці мали зіграти з молоддю БСФК. За інформацією пресслужби, команда пішла на карантин.

Зауважимо, що напередодні матч пересла основна команда через велику кількість гравців, які захворіли.

Напередодні МХК «Кременчук» обмінявся перемогами у МХЛ з «Соколом».

У суботу МХК «Сокіл» за 42 секунди до завершення основного часу вирвав перемогу у МХК «Кременчук».

«Кременчук» - «Сокіл» (Київ) – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – Андрієнко (Тучин), 04:23. 0:2 – Колінько (Мальцев), 27:34. 1:2 – Лобода (Варава), 30:49. 2:2 – Варава (Т. Савицький, Сібілевич), 38:10. 2:3 – Костромітін (Романенко), 59:18

«Кременчук»: Корнієнко; Абдуллаєв, Глухов, Лисяк, Прохно; Осадчий, Варава, Бруслиновський, Заруба, Громов, Лобода, Рибак, Т. Савицький, Коломоєць, Сібілевич. Тренер – Артем Гніденко

«Сокіл»: Андрійчук; Тучин, Бабаян, Сушков, Романенко, Пересипкін, Бурлаченко, Гайдук; Колінько, Мальцев, Костромітін, Аксьонов, Андрієнко, Охріменко, Кущов, Сорока, М. Жеребко. Тренер – Артем Бондарєв

Другий поспіль триллер у МХЛ. МХК «Кременчук» у неділю реваншувався у протистоянні з «Соколом», вирішальний буліт забив Тимофій Савицький.

«Кременчук» - «Сокіл» (Київ) – 6:5 Б (1:2, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Лобода, 09:03. 1:1 – Аксьонов (Жеребко, Андрієнко), 09:46. 1:2 – Романенко (Гайдук, Колінько, - більш.), 15:33. 2:2 – Заруба (Сібілевич), 20:17. 3:2 – Т. Савицький (Варава), 21:00. 3:3 – Андрієнко, Сушков), 23:00. 3:4 – Аксьонов, 27:35. 4:4 – Сібілевич (більш.), 38:48. 4:5 – М. Жеребко (Аксьонов), 52:23. 5:5 – Варава (Заруба, Т. Савицький), 54:42. 6:5 – Т. Савицький (переможний булліт)

«Кременчук»: Корнієнко; Абдуллаєв, Лисяк, Прохно; Шубін, Осадчий, Варава, Бруслиновський, Заруба, Громов, Лобода, Рибак, Т. Савицький, Коломоєць, Сібілевич, Федоров. Тренер – Артем Гніденко

«Сокіл»: Андрійчук; Тучин, Бабаян, Сушков, Романенко, Пересипкін, Бурлаченко, Гайдук; Колінько, Мальцев, Костромітін, Аксьонов, Андрієнко, Охріменко, Кущов, Сорока, М. Жеребко. Тренер – Артем Бондарєв