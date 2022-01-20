На Сумській чоловіки цупили кабелі: перехожий викликав поліцію

20 січня на лінію 102 звернувся небайдужий містянин та повідомив, що на вулиці Сумській двоє чоловіків зрізають кабелі у під'їзді багатоповерхівки. Про це сповістила патрульна поліція Кременчука.
Отримавши від заявника детальний опис крадіїв, поліцейські розпочали їх пошуки. Через деякий час на вулиці Небесної Сотні інспектори помітили двох чоловіків, схожих за описом, які переносили у сумці викрадені дроти.
Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.