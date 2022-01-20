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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Електронні сигарети прирівняли до звичайних: як змінилося атнитютюнове законодавство

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 3

 

За інформацією МОЗ України, вживання тютюну є основною причиною передчасної смертності, якій можна запобігти

16 грудня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 4358 «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну». Документ посилює захист українців, особливо дітей та молоді, від шкідливого впливу тютюнових виробів.

Держава планує захистити дітей від куріння, в тому числі й електронних сигарет

Документ прирівняє електронні пристрої для куріння до звичайних сигарет, а отже палити у громадських місцях електронні сигарети не можна буде.

За інформацією МОЗ України, вживання тютюну є основною причиною передчасної смертності, якій можна запобігти. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирає понад 8 мільйонів людей у світі. Вживання тютюнових виробів — один з основних факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань (серцево-судинних, цукрового діабету, раку, хронічних обструктивних захворювань легень і розладів психічного здоров’я), що є причиною майже 84 % усіх смертей в Україні. Щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: сигарети куріння закон
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