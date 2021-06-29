Держава планує захистити дітей від куріння, в тому числі й електронних сигарет

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

Серед іншого заборонять продаж сигарет з різними смаками та продаж тютюнових виробів для електричного нагрівання неповнолітнім

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну № 4358. 339 депутатів проголосували за те, щоб захистити громадян країни, зокрема дітей та підлітків від паління.

Серед основних нововведень варто виділити такі:

куріння пристроїв для нагрівання буде заборонено у всіх місцях як це є з сигаретами (зокрема школи, лікарні, заклади харчування, робочі місця) – бездимне середовище в Україні буде збережено;

медичні попередження на упаковках сигарет матимуть картинку з обох сторін та збільшаться до 65% – діти та молодь краще розумітимуть наслідки куріння;

впроваджується заборона продажу сигарет з різноманітними смаками (наприклад фруктів чи солодощів) – зараз це приманка для залучення дітей до куріння;

заборона на електронні сигарети з вмістом нікотину понад 20 мг/мл та заборона на шкідливі для здоров'я інгредієнти в електронних сигаретах;

ліквідовується реклама, стимулювання продажу та спонсорство електронних пристроїв для куріння – така норма успішно працює з тютюновими виробами;

забороняється продаж тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕНів) неповнолітнім.

Слід зазначити, що ще з 2015 року Україна мала обов'язок посилити антитютюнове законодавство відповідно до європейської антитютюнової Директиви 40, проте лише у 2021 році Парламент IХ скликання нарешті проголосував за комплексний законопроєкт з контролю над тютюном.