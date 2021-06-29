Держава планує захистити дітей від куріння, в тому числі й електронних сигарет

Серед іншого заборонять продаж сигарет з різними смаками та продаж тютюнових виробів для електричного нагрівання неповнолітнім
Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну № 4358. 339 депутатів проголосували за те, щоб захистити громадян країни, зокрема дітей та підлітків від паління.
Серед основних нововведень варто виділити такі:
- куріння пристроїв для нагрівання буде заборонено у всіх місцях як це є з сигаретами (зокрема школи, лікарні, заклади харчування, робочі місця) – бездимне середовище в Україні буде збережено;
- медичні попередження на упаковках сигарет матимуть картинку з обох сторін та збільшаться до 65% – діти та молодь краще розумітимуть наслідки куріння;
- впроваджується заборона продажу сигарет з різноманітними смаками (наприклад фруктів чи солодощів) – зараз це приманка для залучення дітей до куріння;
- заборона на електронні сигарети з вмістом нікотину понад 20 мг/мл та заборона на шкідливі для здоров'я інгредієнти в електронних сигаретах;
- ліквідовується реклама, стимулювання продажу та спонсорство електронних пристроїв для куріння – така норма успішно працює з тютюновими виробами;
- забороняється продаж тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕНів) неповнолітнім.
Слід зазначити, що ще з 2015 року Україна мала обов'язок посилити антитютюнове законодавство відповідно до європейської антитютюнової Директиви 40, проте лише у 2021 році Парламент IХ скликання нарешті проголосував за комплексний законопроєкт з контролю над тютюном.