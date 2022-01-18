18 січня у Кременчуці померли жінки з коронавірусом віком 68 і 80 років

Вчора, 22:43 Переглядів: 339

18 січня в місті зареєстрували 36 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 19 жінок віком від 18 до 94 років, 15 чоловіків віком від 29 до 76 років та дві дитини 15 та 17 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 35 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один – лікується в інфекційному шпиталі, не вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 72 особи. Одужало сто дві людини.

На жаль, померли дві жінки віком 68 і 80 років. Із числа померлих хворих – одна вакцинована.

Загалом в Кременчуці нараховують 18 406 хворих, одужало 17 471, померло 667.