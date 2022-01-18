Кременчужанам пропонують опанувати популярну спеціальність у сфері ІТ

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 767

Скористатися цією можливістю можуть мешканці громад-учасниць ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», які належать до однієї або кількох вразливих категорій

Провідна IT-компанія EPAM і Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) запускають набір на навчальну програму у сфері ІТ. Учасники програми опановуватимуть сучасну та затребувану професію інженера з автоматизованого тестування (QA automation specialist).

Скористатися цією можливістю можуть мешканці громад-учасниць ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», які належать до однієї або кількох вразливих категорій:

молодь з інвалідністю;

люди, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю;

одинокі мами або тата;

батьки багатодітних сімей.

Для студентів, які успішно закінчать програму, можлива подальша співпраця з ЕРАМ.

QA automation specialist — це професія у сфері ІТ, яка є перспективною як для початківців, так і для досвідчених технічних спеціалістів. Вона дає можливість працювати віддалено, отримувати гідну винагороду праці та є затребуваною на міжнародному ринку праці.

Важливим елементом спільної навчальної програми ЕРАМ і ЮНІСЕФ є додаткова менторська підтримка від спеціалістів ЕРАМ, а також додаткові заняття з англійської мови.

Для участі у курсі необхідні:

висока мотивація, бажання опановувати сучасну ІТ професію;

початковий рівень англійської мови;

базові технічні знання.

Це вже друга спільна навчальна програма EPAM та ЮНІСЕФ. Перша стартувала у листопаді 2021 року для молоді з інвалідністю. Учасники, які успішно пройшли відбір, зараз навчаються іншої професії — DevOps.

Щоб дізнатися більше про курс, необхідно до 24 січня зареєструватися на ознайомчий вебінар. Під час вебінару організатори навчання розкажуть більше про професію інженера з автоматизованого тестування, процес відбору і навчання та дадуть відповіді на запитання учасників.

Зареєстровані учасники вебінару отримають посилання на реєстрацію, яка включає заповнення анкети та відбіркові тести, які необхідно пройти до 30 січня 2022 року. Успішні кандидати будуть запрошені на онлайн-співбесіду. Навчання відбуватиметься поетапно протягом 6 місяців. Його можна буде поєднувати з роботою або навчанням, адже заняття проходитимуть онлайн у вечірній час.