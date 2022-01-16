Невідомі гомініди у Кременчуці зламали двері трамвая

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 95

Це вже друге пошкодження

Мініскульптурі трамваю у Кременчуці невідомі відламали дверцята. За півроку це вже другий акт вандалізму.

Нагадаємо, що біля Кременчуцького краєзнавчого музею, 29 червня, відкрили першу контактну мініскульптуру – трамвай. Знаходиться вона на перехресті вулиць Соборної та Перемоги – там наприкінці ХІХ століття пролягав один із трамвайних маршрутів.

За кілька днів після відкриття трамваю відламали струмоприймач, який не планували відновлювати.





*Гомініди, або людиноподібні — родина ряду приматів, включає як викопних (пітекантропа, неандертальця та ін.), так і сучасних людей.