Невідомі гомініди у Кременчуці зламали двері трамвая

Мініскульптурі трамваю у Кременчуці невідомі відламали дверцята. За півроку це вже другий акт вандалізму.
Нагадаємо, що біля Кременчуцького краєзнавчого музею, 29 червня, відкрили першу контактну мініскульптуру – трамвай. Знаходиться вона на перехресті вулиць Соборної та Перемоги – там наприкінці ХІХ століття пролягав один із трамвайних маршрутів.
За кілька днів після відкриття трамваю відламали струмоприймач, який не планували відновлювати.
*Гомініди, або людиноподібні — родина ряду приматів, включає як викопних (пітекантропа, неандертальця та ін.), так і сучасних людей.