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Кременчук, Україна, Світ

Кременчуцьких підприємців почнуть штрафувати у разі відмови прийняти оплату карткою

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 925

 

У Держпродспоживслужбі нагадали, що відмова продавця прийняти оплату карткою – порушення прав споживачів

За відмову прийняти оплату карткою штрафуватимуть бізнес у десятикратному розмірі вартості товару (не менше 85 гривень).

У Держпродспоживслужбі нагадали, що відмова продавця прийняти оплату карткою – порушення прав споживачів.

На офіційному сайті Дерпродспоживслужби йдеться:

«Відмова у безготівковому розрахунку за придбані товари та надані послуги свідчить про обмеження прав споживача та є порушенням вимог законодавства, за яке передбачена відповідальність статтею 23 Закону України «Про захист прав споживачів» та статтею 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення.»

Не підпадають під дію закону лише підприємці, які працюють у населених містах та селах, де мешкають менше 25 тисяч осіб.

Решта повинні мати POS-термінал або QR-код.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: картка термінал безготівкова оплата штраф Держпродспоживслужба
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