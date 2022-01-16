Кременчуцьких підприємців почнуть штрафувати у разі відмови прийняти оплату карткою

У Держпродспоживслужбі нагадали, що відмова продавця прийняти оплату карткою – порушення прав споживачів
За відмову прийняти оплату карткою штрафуватимуть бізнес у десятикратному розмірі вартості товару (не менше 85 гривень).
У Держпродспоживслужбі нагадали, що відмова продавця прийняти оплату карткою – порушення прав споживачів.
На офіційному сайті Дерпродспоживслужби йдеться:
Не підпадають під дію закону лише підприємці, які працюють у населених містах та селах, де мешкають менше 25 тисяч осіб.
Решта повинні мати POS-термінал або QR-код.