Полтавський суд повернув власникам секс-іграшки і закрив справу проти онлайн-порностудії

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Вебкам-студія працювала у три зміни, а працівниці отримували до 35000 грн на місяць

Суд закрив справу щодо полтавської онлайн-порностудії, яку СБУ у 2020 році, повідомляє видання «Полтавщина». Вебкам-студія працювала у три зміни, а працівниці отримували до 35000 грн на місяць.

13 грудня Октябрський райсуд Полтави скасував арешт майна у справі щодо онлайн-порностудії, яку СБУ викрила влітку 2020 року. Суддя Олена Шевська зобов’язала правоохоронців повернув власникам вилучену техніку та секс-іграшки.

Відомо, що з червня 2020 року поліція розслідувала справу діяльності у Полтаві онлайн-порностудії, в якій жінки вели відеотрансляції відвертого та порнографічного змісту на сервісах Chaturbate, Secret Friends, Web Broadcaster та CaM3.

З матеріалів справи відомо, що жінки працювали у три зміни, а «найприбутковішою» для заробітку була нічна. Середній заробіток в такий час становив близько 35 тис. грн на місяць.

Кримінальне провадження було відкрите 15 жовтня 2020 року за ч. 3 ст. 301 ККУ (Виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі).

В рамках провадження правоохоронці провели обшук у цій вебкам-студії та вилучили:

сервер, 17 системних блоків, ноутбук, 16 вебкамер, 5 комутаторів, маршрутизатор, 4 Wi-Fi роутери, 6 смартфонів;

5 фалоімітаторів, 2 вібратори, 2 віброяйця, анальну пробку, 3 вагінальні краплі, червону мотузку;

блокнот, чорнові записи, список із правилами та інші документи.

Але вже у травні 2021-го адвокатам студії вдалося повернути все це майно. Підставою стало те, що зі всіма предметами уже проведені експертизи, а їхнє вилучення «перешкоджає здійсненню підприємницької діяльності». Суд відмовився знімати з цих речей арешт, тому предмети віддали «на відповідальне зберігання». Користуватися ними було дозволено, а продавати - ні.

Відповідно до матеріалів справи, що у вересні 2021 року справу було закрито на підставі постанови слідчого - у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Зокрема через це, суддя Олена Шевська задовольнила клопотання адвоката про зняття арешту з техніки та секс-іграшок і зобов’язала слідчого та прокурора повернути вилучене майно власникам.