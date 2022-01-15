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Кременчук

На зупинці громадського транспорту в Кременчуці з'явився оригінальний смітник

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 1 208

  

Що це: інновація від «Благоустрою» чи просто шедевр невідомого майстра - наразі невідомо

На зупинці «Льотний коледж» кременчужани помітили оригінальний смітник: пластикову баклажку просто примотали до огорожі скотчем.

Що це: інновація від «Благоустрою» чи просто шедевр невідомого майстра - наразі невідомо. Головне, що кольорова гама ідеально вписується в архітектурний ансамбль.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: смітник зупинка
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