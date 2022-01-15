На зупинці громадського транспорту в Кременчуці з'явився оригінальний смітник
Сьогодні, 15:17
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Що це: інновація від «Благоустрою» чи просто шедевр невідомого майстра - наразі невідомо
На зупинці «Льотний коледж» кременчужани помітили оригінальний смітник: пластикову баклажку просто примотали до огорожі скотчем.
Що це: інновація від «Благоустрою» чи просто шедевр невідомого майстра - наразі невідомо. Головне, що кольорова гама ідеально вписується в архітектурний ансамбль.
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