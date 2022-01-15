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Кременчук, Культура, Полтавщина

Депутат облради Руслан Телятник мріє підкорити безлюдний острів у шоу «Останній герой»

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 197

 

Депутат Полтавської облради з Кременчука Руслан Телятник взяв участь у кастингу реаліті-шоу «Останній герой» на каналі 1+1. Про це сам пан Телятник повідомив у мережі Facebook 13 січня.

- Я підкоряв річки, моря, підкоряв гори. Але ніколи не підкоряв острови. Впевнений, що у мене все вийде! - сказав у повідомленні пан Телятник.

Тож чекаємо на результати кастингу і готуємось вболівати за земляка!


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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: 1+1 Джерело відео: Facebook
Теги: Останній герой реаліті-шоу Телятник
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