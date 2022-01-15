Депутат облради Руслан Телятник мріє підкорити безлюдний острів у шоу «Останній герой»

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 197

Депутат Полтавської облради з Кременчука Руслан Телятник взяв участь у кастингу реаліті-шоу «Останній герой» на каналі 1+1. Про це сам пан Телятник повідомив у мережі Facebook 13 січня.

- Я підкоряв річки, моря, підкоряв гори. Але ніколи не підкоряв острови. Впевнений, що у мене все вийде! - сказав у повідомленні пан Телятник.

Тож чекаємо на результати кастингу і готуємось вболівати за земляка!



