Депутат облради Руслан Телятник мріє підкорити безлюдний острів у шоу «Останній герой»

Депутат Полтавської облради з Кременчука Руслан Телятник взяв участь у кастингу реаліті-шоу «Останній герой» на каналі 1+1. Про це сам пан Телятник повідомив у мережі Facebook 13 січня.
- Я підкоряв річки, моря, підкоряв гори. Але ніколи не підкоряв острови. Впевнений, що у мене все вийде! - сказав у повідомленні пан Телятник.
Тож чекаємо на результати кастингу і готуємось вболівати за земляка!
Автор: Тамара Зінченко
Джерело фото: 1+1
Джерело відео: Facebook
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