Четверо кременчужан сьогодні померло через коронавірус

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10 січня в Кременчуці зареєстрували 42 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 23 жінки віком від 32 до 83 років та 19 чоловіків віком від 26 до 93 років. Із вних 38 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще 4 - в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 93 пацієнта.

Одужало 186 кременчужан.

На жаль, померло 4 пацієнта: 62 і 82-річна жінки та 52 і 83-річний чоловіки. Із числа померлих - жодного вакцинованого.

Всього від початку пандемії зареєстрували 18 115 випадків хвороби: одужало 16 749, померло 659.