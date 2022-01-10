Як водолази з-під криги автівку діставали (доповнено)

Сьогодні, 21:20 Переглядів: 390

9 січня полтавський рятувально-водолазний підрозділ діставав з Псла в Савинцях Великосорочинської ОТГ автівку. Про це водолази повідомили на своїй сторінці у фейсбук.

В результаті пошукових робіт їм таки вдалося дістати автомобіль, який напередодні вночі провалився під кригу. На щастя надзвичайна подія закінчилася без людських жертв.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, про ВАЗ 2115, що провалився у глибоководну річку, до поліції повідомив диспетчер територіального підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Автомобіль «пішов» під кригу за 20 метрів від берега. 40-річний водій встиг самостійно вилізти а автівки та дістатися берега до її занурення у воду.

Водій виявився п'яним – драгер показав 1,87 проміле, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.

Відносно водія поліцейські склали два адміністративних протоколи: