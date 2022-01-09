Двоє кременчужан померли від COVID-19

Вчора, 21:57 Переглядів: 662

Сьогодні, 9 січня, у Кременчуці зареєстровано 14 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Захворіли 9 жінок віком від 45 до 83 років та 5 чоловіків віком від 38 до 74 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання 10 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 4 пацієнта лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 78 пацієнтів.

По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 19 пацієнтів.

На жаль, померло два чоловіка віком 71 та 82 роки, не вакциновані.

Всього зареєстровано 18 073. Одужало 16 563. Померло 655