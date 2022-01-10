2022 рік на Полтавщині оголошений роком Григорія Сковороди

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Полтавській обласній державній адміністрації обласна рада рекомендувала розробити план заходів з відзначення в області Року Григорія Сковороди

Полтавська обласна рада оголосила 2022 рік роком Григорія Сковороди - українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета. Рішення «Про оголошення в Полтавській області 2022 року Роком Григорія Сковороди» підтримали депутати на пленарному засіданні позачергової сесії обласної ради. Рішення обласної ради сприятиме популяризації інтелектуального надбання Григорія Савича Сковороди, дозволить залучити широкі мистецькі та громадські кола до вивчення спадщини філософа, підвищить туристичний потенціал Полтавської області. Полтавській обласній державній адміністрації обласна рада рекомендувала розробити план заходів з відзначення в області Року Григорія Сковороди. Сільським, селищним, міським радам Полтавської області – провести відповідні заходи на місцевому рівні.

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