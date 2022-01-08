Від COVID-19 помер не вакцинований 63-річний кременчужанин

Сьогодні, 21:44 Переглядів: 149

Сьогодні, 8 січня, у Кременчуці зареєстровано 18 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли 12 жінок віком від 39 до 80 років та 6 чоловіків віком від 45 до 71 року.

Із вперше виявлених випадків захворювання 11 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 7 пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 81 пацієнт. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 15 пацієнтів.

На жаль, помер один чоловік 63 років, не вакцинований.

Всього зареєстровано 18 059. Одужало 16 544. Померло 653