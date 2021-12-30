Кременчужанки, які народять діточок 1 січня, отримають від мерії подарункові сертифікати

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 477

Гроші можна буде витратити на товари для малечі

Міський голова Віталій Малецький розповів, що кременчужанки, які народять діточок у перший день нового року, отримають подарунки від мерії:

- Традиційно ми вітатимемо породіль сертифікатами. В цих сертифікатах закадена певна сума, на яку вони зможуть придбати товари для своїх діточок. Це ми завжди робили, аби кожна родина придбала саме те, що потрібно.

Минулого року 1 січня у Кременчуцькому перинатальному центрі народилося четверо немовлят, усі родини отримали сертифікати на 5 тисяч гривень.