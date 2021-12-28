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Кременчук, Здоров'я

Як виглядає реконструкція Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 837

 

Будівельна готовність об’єкту – 52%

За програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» триває зведення нового корпусу Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру. Про це повідомляє Полтавська ОДА.

- У новому корпусі будуть відділення комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, ультразвукового, ендоскопічного й інвазійного досліджень, лабораторії. Крім того, облаштують малу операційну залу, малі операційні комп’ютерного й ультразвукового дослідження. Для цього демонтували частину існуючої одноповерхової будівлі, в якій був розташований рентген-діагностичний кабінет, і добудують два одноповерхові корпуси, – йдеться у повідомленні.

Об’єкт фінансується з державного фонду регіонального розвитку (34,8 млн грн) і обласного бюджету (10 млн грн) та будується протягом поточного року й буде перехідним на 2022-2024 роки.

Підрядники уже закінчили цегляну кладку стін, виконують залізобетонне перекриття. Розпочаті роботи по облаштуванню покрівлі та утеплення фасаду. Будівельна готовність об’єкту – 52%.

У планах – придбати в область два лінійні прискорювачі в лікарні Полтави та Кременчука.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: реконструкція онкодиспансер
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