Як виглядає реконструкція Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру

За програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» триває зведення нового корпусу Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру. Про це повідомляє Полтавська ОДА.
Об’єкт фінансується з державного фонду регіонального розвитку (34,8 млн грн) і обласного бюджету (10 млн грн) та будується протягом поточного року й буде перехідним на 2022-2024 роки.
Підрядники уже закінчили цегляну кладку стін, виконують залізобетонне перекриття. Розпочаті роботи по облаштуванню покрівлі та утеплення фасаду. Будівельна готовність об’єкту – 52%.
У планах – придбати в область два лінійні прискорювачі в лікарні Полтави та Кременчука.
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