В «Дії» запустили бета-тест Photo ID та опитування: як взяти участь

В «Дії» 23 грудня запустили бета-тест Photo ID та опитування. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй Facebook-сторінці.

«Ви можете стати бета-тестером однієї або ж відразу двох функцій. Як долучитися? Перейдіть за посиланням та зареєструйтеся. Згодом ви отримаєте лист з детальними інструкціями на email.

Опитування. Нам цікаво, що ви думаєте про наші сервіси. Впевнений, що вам сподобається цей інструмент е-демократії.

Photo ID — це ваш улюблений Дія.Підпис — основа багатьох послуг. Щоб стати учасником бета-тестування, у вас має бути біометричний документ у Дії — ID-картка або закордонний паспорт. Зараз ми скасовуємо гімнастику для шиї. Більше не треба крутити головою під час фотопідтвердження, коли ви створюєте підпис або підписуєте документ», - йдеться у повідомленні.