1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Україна, Світ

В «Дії» запустили бета-тест Photo ID та опитування: як взяти участь

Сьогодні, 08:19 Переглядів: 386

 

Про запуск бета-тесту розповів міністр цифровох трансформації

В «Дії» 23 грудня запустили бета-тест Photo ID та опитування. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй Facebook-сторінці.

«Ви можете стати бета-тестером однієї або ж відразу двох функцій. Як долучитися? Перейдіть за посиланням та зареєструйтеся. Згодом ви отримаєте лист з детальними інструкціями на email.

Опитування. Нам цікаво, що ви думаєте про наші сервіси. Впевнений, що вам сподобається цей інструмент е-демократії.

Photo ID — це ваш улюблений Дія.Підпис — основа багатьох послуг. Щоб стати учасником бета-тестування, у вас має бути біометричний документ у Дії — ID-картка або закордонний паспорт. Зараз ми скасовуємо гімнастику для шиї. Більше не треба крутити головою під час фотопідтвердження, коли ви створюєте підпис або підписуєте документ», - йдеться у повідомленні.

Міністр закликає усіх бажаючих реєструватися на бета-тест та діліться враженнями.

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: цифровізація «Дія»
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх