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Поки що без ожеледиці: на дороги Кременчука вийшла комунальна техніка

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 546

 

На ранок дороги міста повністю очищені від снігу, транспорт працює у звичайному режимі

У Кременчуці у ніч з 20 на 21 грудня випав сніг, і на дороги вийшли посипальні автомобілі. За даними мерії, усю ніч спецтехніка працювала на основних магістралях міста, аби не допустити виникнення ожеледиці.

На ранок дороги міста повністю очищені від снігу, транспорт працює у звичайному режимі.

До початку зими в місті підготували 35 великих комунальних машин з відвалами, заготовили 16 вагонів солі. 60 тракторів розчищатимуть сніг біля лікарень, шкіл та у житлових кварталах. Також планують залучити 15 бригад для розчищення тротуарів і зупинок та більше 300 двірників.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: зима сніг ожеледиця техніка
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