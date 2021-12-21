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Надзвичайні новини

На Раківці палав будинок: пожежу гасили більше трьох годин

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 881

 

Серед іншого у мешканця згорів паспорт та документи на власність будинку

20 грудня о 17.03 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в приватному будинку на вул. Червоноградській в Крюківському районі Кременчука. За інформацією Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України, надзвичайники гасили пожежу більше трьох годин.

Вогнеборці прибули на виклик о 17.13. Через сильне задимлення вони працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 18.31, а о 20.30 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вогонь знищив паспорт мешканця та документи на власність будинку, покрівлю на площі 50 кв. м, частину підлоги, три дерев'яних вікна, меблі, вживані речі, пошкодив перекриття, закоптив стіни та стелю. Але вогнеборці врятували даний будинок від повного знищення полум’ям.

До гасіння залучалися 9 чоловік особового складу 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та дві одиниці техніки. На місце пожежі приїжджали карета швидкої допомоги та слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції. Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа Раківка
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