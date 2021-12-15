Помер начальник одного з відділів Кременчуцького військомату

Чоловік помер від коронавірусу
Вчора, 14 грудня, внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу помер начальник 3-го відділу (Семенівка) Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки майор Олександр Кулаченко. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
З військовим сьогодні, 15 грудня, попрощалися у Лохвиці.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого українського офіцера.
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