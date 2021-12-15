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Помер начальник одного з відділів Кременчуцького військомату

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 1 370

 

Чоловік помер від коронавірусу

Вчора, 14 грудня, внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу помер начальник 3-го відділу (Семенівка) Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки майор Олександр Кулаченко. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

З військовим сьогодні, 15 грудня, попрощалися у Лохвиці. 

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого українського офіцера.

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Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат помер війна АТОвці коронавірус Кременчуцький РТЦК та СП
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