Чутки підтвердилися: голова Полтавської ОДА Синєгубов очолить Харківську область

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 478 Коментарів: 1

Уже кілька днів цю інформацію обговорювали у соцмережах, але офіційно її ніхто не підтверджував

Сьогодні, 15 грудня, Кабмін затвердив кандидатуру Олега Синєгубова на посаду голови Харківської ОДА. Про це екс-голова Полтавської ОДА повідомив у своєму телеграм-каналі.

- За два роки роботи на Полтавщині нашій команді вдалося зробити чимало, ми організували ефективну роботу в облдержадміністрації. Для мене важливо, щоб усі позитивні зміни збереглися. Ми прийняли Стратегію розвитку області – це комплексний документ із чіткими цілями, завданнями – добудували та запустили ті об'єкти, в реалізацію яких уже ніхто не вірив; гідно пройшли всі хвилі коронавірусу; наростили темпи вакцинації до одних із найкращих показників у країні. Крім того, нам вдалося суттєво покращити ситуацію з дорогами. Також запланували низку проєктів, які позитивно впливатимуть на розвиток області, - написав Синєгубов.

Зазначимо, що Кабмін лише погоджує, а безпосередньо призначає чи звільняє голів ОДА лише президент.

Також є інформація, що місце Синєгубова займе його перший заступник Дмитро Лунін.