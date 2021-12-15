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Чутки підтвердилися: голова Полтавської ОДА Синєгубов очолить Харківську область

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 478 Коментарів: 1

 

Уже кілька днів цю інформацію обговорювали у соцмережах, але офіційно її ніхто не підтверджував

Сьогодні, 15 грудня, Кабмін затвердив кандидатуру Олега Синєгубова на посаду голови Харківської ОДА. Про це екс-голова Полтавської ОДА повідомив у своєму телеграм-каналі.

- За два роки роботи на Полтавщині нашій команді вдалося зробити чимало, ми організували ефективну роботу в облдержадміністрації. Для мене важливо, щоб усі позитивні зміни збереглися. Ми прийняли Стратегію розвитку області – це комплексний документ із чіткими цілями, завданнями – добудували та запустили ті об'єкти, в реалізацію яких уже ніхто не вірив; гідно пройшли всі хвилі коронавірусу; наростили темпи вакцинації до одних із найкращих показників у країні. Крім того, нам вдалося суттєво покращити ситуацію з дорогами. Також запланували низку проєктів, які позитивно впливатимуть на розвиток області, - написав Синєгубов.

Зазначимо, що Кабмін лише погоджує, а безпосередньо призначає чи звільняє голів ОДА лише президент.

Також є інформація, що місце Синєгубова займе його перший заступник Дмитро Лунін.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Олег Синєгубов Полтавська ОДА призначення
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Коментарі: 1

686
shtai:
Сьогодні, 15:06

Дороги будуються за ініціативи президента - так що тут мимо.

Вакцинація і всі експерименти в медичній сфері в нашій країні починаються з Полтавської області - так що тут також мимо.

 

Щось прийняли якісь плани на дії, щось запланували - оце більш схоже на правду.

 

P.S. А чого за міст через Дніпро не згадав? І не потягнув на себе ковдру?


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