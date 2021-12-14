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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчужанин Віктор Шудря завоював бронзу чемпіонату України з більярду

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 284

 

Вітаємо нашого спортсмена

Більярдист з Кременчука Віктор Шудря завоював бронзу на чемпіонаті України серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Змагання проходили в Ужгороді з 6 до 10 грудня. Про це повідомив почесний голова правління ГО «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «Оріяна» Валерій Лекумович.

Віктор Шудря виступав на змаганнях у функціональному класі «мінімальні ураження». У цьом класі змагалися 24 учасника з багатьох регіонів країни, попередньо учасники були поділені на чотири підгрупи. Найстаршому з учасників - 72 роки, наймолодшому - 17 років. Кременчужанин потрапив у групі «D», де переміг Геннадія Пінського, Анатолія Медведюка, Олександра Денисенка та Василя Шателю. Проте несподівано програв 69-річному Миколі Яковлєву.

- У підсумку Віктор Шудря посів перше місце у підгрупі, випередивши Геннадія Пінського при рівній кількості очок за результатом особистого двобою, таким чином вийшов до 1/4 фіналу. Там наш спортсмен за іронією долі та вироком жеребу знову схрестив киї з харків’янином Пінським і знову переміг його. У півфіналі суперником Віктора став майбутній переможець чемпіонату - 32-річний Роман Прищепа з Києва. Так кременчужанин потрапив до бронзового фіналу, де переміг Петра Мартинчука з Рівного, - розповів Валерій Лекумович.
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Автор: Альона Душенко
Теги: більярд
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